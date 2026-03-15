Арина Соболенко в 10-й раз стала чемпионкой «тысячника»

Сегодня, 15 марта, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Она 10-й раз в карьере выиграла «тысячник».

Сегодня в финале Индиан-Уэллса белоруска одолела двукратную победительницу мэйджоров Елену Рыбакину из Казахстана — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере.

Ранее Соболенко стала чемпионкой «тысячников» в Мадриде (2025, 2023, 2021), Майами (2025), Цинциннати (2024), Дохе (2020) и Ухане (2018, 2019, 2024). Далее Арина выступит на турнире WTA-1000 в Майами.