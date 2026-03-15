Первая ракетка мира Арина Соболенко одержала 58-ю победу над топ-10

Белорусская теннисистка лидер мирового рейтинга Арина Соболенко одержала 58-ю победу над соперницами из топ-10. Вчера, 15 марта, она обыграла третью ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США). Счёт — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Встреча Рыбакиной и Соболенко в США продолжалась 2 часа 31 минуту. В её рамках первая ракетка мира 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Рыбакиной 12 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник». Ранее она проиграла Рыбакиной в финале АО-2026.