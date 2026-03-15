Арина Соболенко в девятый раз обыграла Елену Рыбакину
В воскресенье, 15 марта, состоялся финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Победу одержала четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко. В решающем матче она обыграла двукратную победительницу мэйджоров из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Счёт личных встреч теннисисток стал 9:7 в пользу белоруски.
Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Окончен
2 : 1
Елена Рыбакина
Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник».
Далее теннисистки выступят на турнире WTA-1000 в Майами. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.
