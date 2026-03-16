Соболенко засунула голову в холодильник после победы в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). После матча спортсменка подошла к своей скамейке и засунула голову в холодильник со льдом.

Фото: Скриншот из трансляции

В финале Арина за 2 часа 31 минуту одолела двукратную победительницу мэйджоров, третью ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Отметим, температура в Индиан-Уэллсе поднялась до +35°C.

Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник».