Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Арина Соболенко выиграла 20-й титул на харде

Арина Соболенко выиграла 20-й титул на харде
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко выиграла 20-й титул на хардовом покрытии. Вчера, 15 марта, она стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 8
6 		3 6 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Арина Соболенко также одержала победы в восьми из девяти матчей в этом сезоне с представительницами топ-20 рейтинга WTA и 58-ю победу в своей карьере над топ-10. Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник». Ранее она уступила Рыбакиной в финале АО-2026.

