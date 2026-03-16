Арина Соболенко выиграла 20-й титул на харде
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко выиграла 20-й титул на хардовом покрытии. Вчера, 15 марта, она стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).
Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 8
|
|3
|6 6
Елена Рыбакина
Арина Соболенко также одержала победы в восьми из девяти матчей в этом сезоне с представительницами топ-20 рейтинга WTA и 58-ю победу в своей карьере над топ-10. Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник». Ранее она уступила Рыбакиной в финале АО-2026.
