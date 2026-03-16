«Завели щенка, обручились, выиграла титул». Арина Соболенко — о прошедшей неделе

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что запомнит минувшую неделю на всю жизнь. Об этом спортсменка рассказала после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).
«Спасибо моему жениху (смеётся, показывая руку с обручальным кольцом. — Прим. «Чемпионата»). Какая неделя — завели щенка, обручились, выиграла титул. Я точно буду помнить её всю жизнь», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Ранее Соболенко получила предложение руки и сердца от возлюбленного Георгиоса Франгулиса. Соболенко и Франгулис встречаются с 2024 года. За этот период теннисистка выиграла два турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат США в 2024 и 2025 годах, а также вышла в финалы «Ролан Гаррос» — 2025 и Australian Open — 2026.
