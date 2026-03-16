Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Завели щенка, обручились, выиграла титул». Арина Соболенко — о прошедшей неделе

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис
Комментарии

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что запомнит минувшую неделю на всю жизнь. Об этом спортсменка рассказала после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 8
6 		3 6 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Спасибо моему жениху (смеётся, показывая руку с обручальным кольцом. — Прим. «Чемпионата»). Какая неделя — завели щенка, обручились, выиграла титул. Я точно буду помнить её всю жизнь», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Ранее Соболенко получила предложение руки и сердца от возлюбленного Георгиоса Франгулиса. Соболенко и Франгулис встречаются с 2024 года. За этот период теннисистка выиграла два турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат США в 2024 и 2025 годах, а также вышла в финалы «Ролан Гаррос» — 2025 и Australian Open — 2026.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android