«Здесь так жарко». Соболенко оценила победу на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).
«Какой день. Здесь так жарко. Не уверена, что сейчас смогу связно говорить, но постараюсь изо всех сил. Во-первых, поздравляю Елену с ещё одним отличным турниром. Очень надеюсь, что мы будем встречаться на самых поздних стадиях турниров и устраивать эти битвы на корте.
Последнее, но не менее важное — хочу поблагодарить свою команду за то, что они всегда рядом, всегда поддерживают меня, слушают всю чушь, которую я несу во время матчей. Спасибо, что вы такие сильные», — сказала Соболенко на церемонии награждения.
После финала Соболенко подошла к своей скамейке и засунула голову в холодильник со льдом. Температура в Индиан-Уэллсе поднялась до +35°C.
