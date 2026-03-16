Арина Соболенко получила трофей за победу на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

В воскресенье, 15 марта, состоялся финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Победу одержала четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко. В решающем матче она обыграла двукратную победительницу мэйджоров из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник». В этом сезоне Арина также сыграла в финале Australian Open, где уступила Рыбакиной (4:6, 6:4, 4:6).

Далее обе теннисистки выступят на турнире WTA-1000 в Майами. Действующей чемпионкой соревнований является Соболенко.