Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко получила трофей за победу на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Комментарии

В воскресенье, 15 марта, состоялся финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Победу одержала четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко. В решающем матче она обыграла двукратную победительницу мэйджоров из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 8
6 		3 6 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник». В этом сезоне Арина также сыграла в финале Australian Open, где уступила Рыбакиной (4:6, 6:4, 4:6).

Далее обе теннисистки выступят на турнире WTA-1000 в Майами. Действующей чемпионкой соревнований является Соболенко.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android