Даниил Медведев – Янник Синнер: россиянин проиграл первый сет финала в Индиан-Уэллсе

В ночь с 15 на 16 марта на хардовых кортах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) проходит финальный матч, в котором встречаются четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и чемпион US Open – 2021, 11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Даниил Медведев проиграл первый сет со счётом 6:7 (6:8)

На стадии полуфинала Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса, а Синнер одержал победу в матче с представителем Германии Александром Зверевым.

По личным встречам Синнер впереди с минимальным преимуществом — 8-7 (8-6 на харде). «Мастерс» в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер.