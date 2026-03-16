Медведев остановился в шаге от повторения личного рекорда по победной серии сетов

В ночь с 15 на 16 марта на хардовых кортах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) проходит финальный матч, в котором встречаются четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и чемпион US Open – 2021, 11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Даниил Медведев проиграл первый сет, тем самым прервав серию из 18 выигранных сетов подряд. Он остановился в шаге от повторения личного рекорда по длительности победной серии сетов (19) в 2019 году.

На стадии полуфинала Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса, а Синнер одержал победу в матче с представителем Германии Александром Зверевым.