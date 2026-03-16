Медведев остановился в шаге от повторения личного рекорда по победной серии сетов
В ночь с 15 на 16 марта на хардовых кортах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) проходит финальный матч, в котором встречаются четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и чемпион US Open – 2021, 11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|2
Янник Синнер
Даниил Медведев проиграл первый сет, тем самым прервав серию из 18 выигранных сетов подряд. Он остановился в шаге от повторения личного рекорда по длительности победной серии сетов (19) в 2019 году.
На стадии полуфинала Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса, а Синнер одержал победу в матче с представителем Германии Александром Зверевым.
