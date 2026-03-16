Рыбакина назвала причины поражения от Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение в матче с белоруской Ариной Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 8
|
|3
|6 6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Это была очень напряжённая игра, особенно в третьем сете. Это было как русская рулетка; я не думаю, что кто-то из нас сделал что-то экстраординарное для победы. Я хорошо начала матч, но во втором сете мой уровень энергии значительно снизился. В третьем сете мы обе боролись с суровыми условиями. Нам пришлось выложиться на полную, и в итоге всё сложилось в её пользу. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.
Далее теннисистки выступят на турнире WTA-1000 в Майами. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2026
-
03:11
-
03:03
-
02:50
-
02:42
-
02:30
-
02:23
-
02:02
-
01:35
-
01:26
-
01:03
-
00:53
-
00:47
-
00:27
-
00:26
-
00:18
-
00:18
-
00:10
-
00:09
-
00:05
- 15 марта 2026
-
23:58
-
23:55
-
23:53
-
23:50
-
23:47
-
23:40
-
23:17
-
22:43
-
22:28
-
21:42
-
21:40
-
21:25
-
21:00
-
20:55
-
20:37
-
20:30