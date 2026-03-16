Рыбакина назвала причины поражения от Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение в матче с белоруской Ариной Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Это была очень напряжённая игра, особенно в третьем сете. Это было как русская рулетка; я не думаю, что кто-то из нас сделал что-то экстраординарное для победы. Я хорошо начала матч, но во втором сете мой уровень энергии значительно снизился. В третьем сете мы обе боролись с суровыми условиями. Нам пришлось выложиться на полную, и в итоге всё сложилось в её пользу. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

Далее теннисистки выступят на турнире WTA-1000 в Майами. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.