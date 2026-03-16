Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина назвала причины поражения от Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Комментарии

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение в матче с белоруской Ариной Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 8
6 		3 6 6
         
«Это была очень напряжённая игра, особенно в третьем сете. Это было как русская рулетка; я не думаю, что кто-то из нас сделал что-то экстраординарное для победы. Я хорошо начала матч, но во втором сете мой уровень энергии значительно снизился. В третьем сете мы обе боролись с суровыми условиями. Нам пришлось выложиться на полную, и в итоге всё сложилось в её пользу. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

Далее теннисистки выступят на турнире WTA-1000 в Майами. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android