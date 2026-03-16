Даниил Медведев — Янник Синнер, результат матча 16 марта 2026, счет 0:2, финал Мастерса в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале турнира в Индиан-Уэллсе
В ночь с 15 на 16 марта на хардовых кортах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) завершился финальный матч, в котором встречались четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и чемпион US Open – 2021, 11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев. Матч закончился победой итальянца со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Синнер сделал 10 подач навылет и допустил две двойные ошибки. Медведев, в свою очередь, сделал семь эйсов и допустил две двойные ошибки.

На стадии полуфинала Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса, а Синнер одержал победу в матче с представителем Германии Александром Зверевым.

Таким образом, счёт в личных противостояниях стал 9-7 в пользу итальянца.

