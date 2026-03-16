Медведев проиграл второй сет матча с Синнером, ведя на тай-брейке со счётом 4:0

В ночь с 15 на 16 марта на хардовых кортах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) завершился финальный матч, в котором встречались четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и чемпион US Open – 2021, 11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев. Матч закончился победой итальянца со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Во втором сете на тай-брейке Даниил Медведев вёл со счётом 4:0, однако растерял преимущество и проиграл сет со счётом 6:7 (4:7). Отметим, что первый сет Медведев также проиграл на тай-брейке со счётом 6:7 (6:8).

Таким образом, счёт в личных противостояниях стал 9-7 в пользу итальянского теннисиста.