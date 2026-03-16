Медведев проиграл второй сет матча с Синнером, ведя на тай-брейке со счётом 4:0
Поделиться
В ночь с 15 на 16 марта на хардовых кортах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) завершился финальный матч, в котором встречались четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и чемпион US Open – 2021, 11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев. Матч закончился победой итальянца со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
Во втором сете на тай-брейке Даниил Медведев вёл со счётом 4:0, однако растерял преимущество и проиграл сет со счётом 6:7 (4:7). Отметим, что первый сет Медведев также проиграл на тай-брейке со счётом 6:7 (6:8).
Таким образом, счёт в личных противостояниях стал 9-7 в пользу итальянского теннисиста.
Комментарии
- 16 марта 2026
-
03:11
-
03:03
-
02:50
-
02:42
-
02:30
-
02:23
-
02:02
-
01:35
-
01:26
-
01:03
-
00:53
-
00:47
-
00:27
-
00:26
-
00:18
-
00:18
-
00:10
-
00:09
-
00:05
- 15 марта 2026
-
23:58
-
23:55
-
23:53
-
23:50
-
23:47
-
23:40
-
23:17
-
22:43
-
22:28
-
21:42
-
21:40
-
21:25
-
21:00
-
20:55
-
20:37
-
20:30