Фото: эмоции Янника Синнера после победы над Даниилом Медведевым в финале Индиан-Уэллса
Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл 11-й номер рейтинга россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Матч завершился победой итальянца в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Окончен
0 : 2
Янник Синнер
Отметим, что во втором сете на тай-брейке Даниил Медведев вёл со счётом 4:0, однако растерял преимущество и проиграл сет со счётом 6:7 (4:7). Ранее сообщалось, что в этом матче Медведев прервал серию из 18 выигранных сетов.
Таким образом, счёт в личных противостояниях стал 9-7 в пользу итальянского теннисиста.
Напомним, в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Синнер обыграл немца Александра Зверева, а Медведев одержал победу над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
