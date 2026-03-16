Фото: эмоции Янника Синнера после победы над Даниилом Медведевым в финале Индиан-Уэллса

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл 11-й номер рейтинга россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Матч завершился победой итальянца в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Отметим, что во втором сете на тай-брейке Даниил Медведев вёл со счётом 4:0, однако растерял преимущество и проиграл сет со счётом 6:7 (4:7). Ранее сообщалось, что в этом матче Медведев прервал серию из 18 выигранных сетов.

Таким образом, счёт в личных противостояниях стал 9-7 в пользу итальянского теннисиста.

Напомним, в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Синнер обыграл немца Александра Зверева, а Медведев одержал победу над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.