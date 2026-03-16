Синнер обратился к Медведеву после победы в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Прежде всего хочу начать с Даниила и твоей команды. Здорово снова видеть тебя на таком уровне. Я знаю, как усердно ты тренируешься. У тебя отличная команда за спиной. Продолжай в том же духе, продолжай бороться. Желаю тебе всего наилучшего до конца сезона.

Конечно, моей команде, семье и друзьям дома… Хочу поблагодарить вас за то, что вы постоянно подталкиваете меня к пределу моих возможностей. Мы приехали сюда очень рано, чтобы подготовиться к турниру. Поэтому сейчас ещё приятнее держать в руках этот красивый трофей. Большое спасибо за всю поддержку. Спасибо», — сказал Синнер после матча.

Таким образом, счёт в личных противостояниях стал 9-7 в пользу итальянского теннисиста.