Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Теннис Новости

Синнер обратился к Медведеву после победы в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
«Прежде всего хочу начать с Даниила и твоей команды. Здорово снова видеть тебя на таком уровне. Я знаю, как усердно ты тренируешься. У тебя отличная команда за спиной. Продолжай в том же духе, продолжай бороться. Желаю тебе всего наилучшего до конца сезона.

Конечно, моей команде, семье и друзьям дома… Хочу поблагодарить вас за то, что вы постоянно подталкиваете меня к пределу моих возможностей. Мы приехали сюда очень рано, чтобы подготовиться к турниру. Поэтому сейчас ещё приятнее держать в руках этот красивый трофей. Большое спасибо за всю поддержку. Спасибо», — сказал Синнер после матча.

Таким образом, счёт в личных противостояниях стал 9-7 в пользу итальянского теннисиста.

Материалы по теме
Медведев дал бой Синнеру, но проиграл. Янник — новый чемпион Индиан-Уэллса
Медведев дал бой Синнеру, но проиграл. Янник — новый чемпион Индиан-Уэллса
