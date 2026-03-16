Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер выиграл первый трофей в нынешнем сезоне

Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл первый трофей в нынешнем сезоне. В решающем матче турнира в Индиан-Уэллсе Синнер обыграл российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Отметим, что по ходу матча Синнер во втором сете на тай-брейке проигрывал со счётом 0:4, но смог выиграть семь очков подряд и одержать победу в сете.

Счёт в личных противостояниях между Синнером и Медведевым стал 9:7 в пользу итальянца.

Напомним, в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Синнер обыграл немца Александра Зверева, а Медведев одержал победу над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android