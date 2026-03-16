Янник Синнер выиграл первый трофей в нынешнем сезоне

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл первый трофей в нынешнем сезоне. В решающем матче турнира в Индиан-Уэллсе Синнер обыграл российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Отметим, что по ходу матча Синнер во втором сете на тай-брейке проигрывал со счётом 0:4, но смог выиграть семь очков подряд и одержать победу в сете.

Счёт в личных противостояниях между Синнером и Медведевым стал 9:7 в пользу итальянца.

Напомним, в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Синнер обыграл немца Александра Зверева, а Медведев одержал победу над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.