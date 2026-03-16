Главная Теннис Новости

Даниил Медведев обратился к Яннику Синнеру после поражения в финале Индиан-Уэллса

Даниил Медведев обратился к Яннику Синнеру после поражения в финале Индиан-Уэллса
Чемпион US Open – 2021, 11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев обратился к четырёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема», второй ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру после поражения в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Всем привет! Прежде всего поздравляю Янника! Потрясающий теннис, сложно с тобою играть, конечно. Я старался, как мог. Матч был хорошим. Я хочу поздравить тебя со всем, что ты делаешь. Мне нравятся смотреть твои матчи с Карлосом [Алькарасом]. Я рад, что этого матча здесь не случилось. Мне нравится смотреть, как вы играете и соревнуетесь. Продолжайте это делать и дальше», — сказал Медведев в интервью на корте.

Отметим, Синнер завоевал первый титул в сезоне, 25-й в карьере и в шестой раз выиграл «Мастерс».

