Даниил Медведев выступил с речью после поражения от Янника Синнера в финале «Мастерса»

Чемпион US Open – 2021, 11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев выступил с речью после поражения четырёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема», второй ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
«Благодарю свою команду. В следующий раз попробую закончить турнир лучше. Хорошая неделя в целом. Спасибо большое моей семье, которая меня поддерживает издалека, из дома. Самая большая поддержка для меня. Надеюсь, в следующий раз я выиграю этот турнир для них. Благодарю организаторов. Потрясающий турнир. Спасибо за быстрый корт, спасибо, что перестелили корт, мне это нравится. С нетерпением буду ждать следующего приезда сюда. В следующем году! Спасибо зрителям! Я понимаю, что вы поддерживаете скорее Янника, Карлоса и Новака. Но всё-таки вы справедливо болели вчера и сегодня на трибунах», — сказал Медведев в интервью на корте.
Отметим, счёт в личных между Медведевым и Синнером стал 9-7 в пользу итальянца.
