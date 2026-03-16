Янник Синнер завоевал 25-й титул в карьере

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал свой 25-й титул в профессиональной карьере.

Это произошло на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где в финальном матче соревнования он одолел чемпиона US Open — 2021, 11-й номер рейтинга россиянина Даниила Медведева. Матч закончился победой итальянца со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Всего у Синнера шесть титулов на турнирах серии «Мастерс», четыре победы на ТБШ, два трофея на Итоговых турнирах ATP, а также по семь наград на соревнованиях ATP-500 и ATP-250. В текущем сезоне итальянец завоевал свой первый титул.