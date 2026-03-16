Янник Синнер установил достижение «Мастерсов», ранее не покорявшееся никому в истории

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальное достижение, ранее не покорявшееся никому в истории соревнований серии «Мастерс».

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Синнер стал первым теннисистом, выигравшим два подряд «Мастерса», не проиграв ни одного сета, с момента введения этого формата в 1990 году.

Напомним, Синнер завоевал титул на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где в финальном матче переиграл чемпиона US Open — 2021, 11-й номер рейтинга россиянина Даниила Медведева. Матч закончился победой итальянца со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).