Синнер в шестой раз выиграл турнир серии «Мастерс»
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал свой шестой титул в профессиональной карьере на соревнованиях категории «Мастерс».
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
Это произошло на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где в финальном матче соревнования он одолел чемпиона US Open — 2021, 11-й номер рейтинга россиянина Даниила Медведева. Матч закончился победой итальянца со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
Ранее Синнер по разу побеждал на «Мастерсах» в Майами (2024), в Монреале (2023), в Цинциннати (2024), в Шанхае (2024) и в Париже (2025). Все эти турниры проходят на хардовых кортах.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2026
-
04:44
-
04:42
-
04:13
-
03:55
-
03:47
-
03:44
-
03:36
-
03:30
-
03:16
-
03:11
-
03:03
-
02:50
-
02:42
-
02:30
-
02:23
-
02:02
-
01:35
-
01:26
-
01:03
-
00:53
-
00:47
-
00:27
-
00:26
-
00:18
-
00:18
-
00:10
-
00:09
-
00:05
- 15 марта 2026
-
23:58
-
23:55
-
23:53
-
23:50
-
23:47
-
23:40
-
23:17