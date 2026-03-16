Синнер в шестой раз выиграл турнир серии «Мастерс»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал свой шестой титул в профессиональной карьере на соревнованиях категории «Мастерс».

Это произошло на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где в финальном матче соревнования он одолел чемпиона US Open — 2021, 11-й номер рейтинга россиянина Даниила Медведева. Матч закончился победой итальянца со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Ранее Синнер по разу побеждал на «Мастерсах» в Майами (2024), в Монреале (2023), в Цинциннати (2024), в Шанхае (2024) и в Париже (2025). Все эти турниры проходят на хардовых кортах.