Елена Рыбакина рассказала, с какими проблемами столкнулась на турнире в Индиан-Уэллсе

Представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о погодных условиях на турнире в Индиан-Уэллсе после поражения в финале от белоруски Арины Соболенко.

«За последние недели я так и не смогла полностью привыкнуть к жаре, потому что большинство матчей проводила вечером или в дни, когда температура была ниже. Сегодня я почувствовала, что высокая температура сильно на меня повлияла — во втором сете у меня заметно стало меньше энергии, и я дала Арине уверенность. Во второй партии мне нужно было сыграть лучше. Я ухожу с ощущением, что сделала всё возможное и даже имела матчбол, но она очень хорошо отреагировала», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

Далее теннисистки выступят на турнире WTA-1000 в Майами. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.