Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина рассказала, с какими проблемами столкнулась на турнире в Индиан-Уэллсе

Комментарии

Представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о погодных условиях на турнире в Индиан-Уэллсе после поражения в финале от белоруски Арины Соболенко.

«За последние недели я так и не смогла полностью привыкнуть к жаре, потому что большинство матчей проводила вечером или в дни, когда температура была ниже. Сегодня я почувствовала, что высокая температура сильно на меня повлияла — во втором сете у меня заметно стало меньше энергии, и я дала Арине уверенность. Во второй партии мне нужно было сыграть лучше. Я ухожу с ощущением, что сделала всё возможное и даже имела матчбол, но она очень хорошо отреагировала», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

Далее теннисистки выступят на турнире WTA-1000 в Майами. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android