Главная Теннис Новости

Янник Синнер повторил достижение, ранее покорявшееся в истории лишь Даниилу Медведеву

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал свой титул на соревнованиях категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) и установил достижение, ранее покорявшееся в истории лишь побеждённому в решающем матче соревнования текущего розыгрыша россиянину Даниилу Медведеву (7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Как сообщает статистический портал Opta Sport, с 1990 года Синнер стал только вторым игроком, выигравшим все свои первые шесть титулов на турнирах ATP-1000 в шести разных соревнованиях. Первым был Медведев. Он побеждал в Цинциннати и Шанхае в 2019 году, в Париже — в 2020-м, в Монреале — в 2021-м, а также в Майами и в Риме (2023).

Напомним, ранее Синнер по разу побеждал на «Мастерсах» в Майами (2024), в Монреале (2023), в Цинциннати (2024), в Шанхае (2024) и в Париже (2025). Все эти турниры проходят на хардовых кортах.

