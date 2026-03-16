Синнер стал самым молодым победителем всех «Мастерсов» на харде, покорив достижение Маррея

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал обладателем титула на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где в финальном матче соревнования одолел чемпиона US Open — 2021, 11-й номер рейтинга россиянина Даниила Медведева. Встреча закончилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Данный результат вошёл в историю хардовых турниров ATP-1000

Как сообщает статистический портал Opta Sport, с момента введения этого формата в 1990 году Синнер в возрасте 24 лет и 200 дней стал самым молодым игроком, выигравшим все шесть «Мастерсов» на харде, превзойдя Энди Маррея (29 лет, 169 дней), который установил данное достижение в Париже в 2016 году.

Напомним, ранее Синнер по разу побеждал на «Мастерсах» в Майами (2024), в Монреале (2023), в Цинциннати (2024), в Шанхае (2024) и в Париже (2025).