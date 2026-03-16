Янник Синнер одержал девятую победу над Даниилом Медведевым

Итальянский теннисист Янник Синнер в девятый раз обыграл россиянина Даниила Медведева в личных встречах.

В последнем матче Синнер обыграл Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Таким образом, счёт в личных противостояниях стал 9-7 в пользу итальянца.

Отметим, что по ходу финального матча в Индиан-Уэллсе Синнер во втором сете на тай-брейке проигрывал со счётом 0:4, но смог выиграть семь очков подряд и одержать победу в сете.

Ранее сообщалось, что Синнер выиграл первый трофей в нынешнем сезоне и 25-й в карьере.

Всего у Синнера шесть титулов на турнирах серии «Мастерс», четыре победы на ТБШ, два трофея на Итоговых турнирах ATP, а также по семь наград на соревнованиях ATP-500 и ATP-250.