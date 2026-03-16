Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер одержал девятую победу над Даниилом Медведевым

Янник Синнер одержал девятую победу над Даниилом Медведевым
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер в девятый раз обыграл россиянина Даниила Медведева в личных встречах.

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В последнем матче Синнер обыграл Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Таким образом, счёт в личных противостояниях стал 9-7 в пользу итальянца.

Отметим, что по ходу финального матча в Индиан-Уэллсе Синнер во втором сете на тай-брейке проигрывал со счётом 0:4, но смог выиграть семь очков подряд и одержать победу в сете.

Ранее сообщалось, что Синнер выиграл первый трофей в нынешнем сезоне и 25-й в карьере.

Всего у Синнера шесть титулов на турнирах серии «Мастерс», четыре победы на ТБШ, два трофея на Итоговых турнирах ATP, а также по семь наград на соревнованиях ATP-500 и ATP-250.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android