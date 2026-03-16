Медведев высказался о конкуренции с Синнером и Алькарасом

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о конкуренции с испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

— Сегодня вам немного не повезло. Сейчас многие ждут, что кто-то сможет чаще бросать вызов Карлосу и Яннику. Чувствуете ли вы уверенность, что могли бы стать таким игроком?

— Трудно сказать, потому что я проиграл им много матчей и сегодня снова уступил Яннику. Я знаю, что могу быть хорошим теннисистом и буду стараться показывать максимум, независимо от того, кто по другую сторону сетки — Карлос и Янник или кто-то другой. Я просто буду пытаться играть в хороший теннис, и здесь, как и в Дубае и Брисбене, я снова доказал, что способен на это.

Это моя цель, потому что в целом в отдельно взятом матче бросить им вызов может любой. Вы видели, как Якуб обыграл Янника в Дохе, вы видели, как я обыграл Карлоса здесь — такие вещи случаются. Поэтому неправильно говорить, что это могу сделать только я или только Новак, или, например, только Саша.

Но это действительно очень сложно. Именно поэтому к концу сезона у них обычно, условно, около 60 побед и всего пять-шесть поражений, причём часть из них они наносят друг другу. Так что это непростой вызов… остаётся просто стараться изо всех сил, — приводит слова Медведева The Tennis Letter в социальной сети X.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Медведев проиграл Синнеру со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).