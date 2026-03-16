«Тактический ход». Соболенко – о своей ракетке в финале с Рыбакиной в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему сменила ракетку во время финального матча турнира в Индиан-Уэллсе против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (3:6, 6:3, 7:6 (8:6)).

«Была сумасшедшая жара, и мне казалось, что мяч летит как попало. Мне нужно было сменить ракетку, чтобы чувствовать себя немного увереннее. Так что это было… даже не знаю, как это назвать — скорее тактический ход», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник». В этом сезоне Арина также сыграла в финале Australian Open, где уступила Рыбакиной (4:6, 6:4, 4:6).