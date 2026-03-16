Синнер повторил достижение Федерера и Джоковича на хардовых «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал обладателем титула на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где в финальном матче соревнования одолел чемпиона US Open — 2021, 11-й номер рейтинга россиянина Даниила Медведева. Встреча закончилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Данный результат вошёл в историю хардовых турниров ATP-1000.

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Так, Синнер выиграл все хардовые «Мастерсы» (по одному титулу на каждый), повторив достижения серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

Всего у Федерера 29 побед на «Мастерсах», и Джокович завоевал 40 титулов на турнирах ATP-1000. В активе Синнера шесть побед в подобных соревнованиях.

