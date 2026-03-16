Медведев проиграл Синнеру финал «Мастерса», Соболенко обыграла Рыбакину. Главное к утру
11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев уступил второй ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, первая ракетка мира Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, одолев в решающей встрече третий номер рейтинга представительницу Казахстана Елену Рыбакину, Жоан Лапорта выиграл на выборах и был переизбран президентом «Барселоны» на ближайшие пять лет. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
- Арина Соболенко стала чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллсе, одолев Елену Рыбакину.
- «Барселона» показала итоги голосования на выборах президента клуба.
- Гол Ришарлисона помог «Тоттенхэму» избежать поражения от «Ливерпуля» в 30-м туре АПЛ.
- «Оттава» обыграла «Сан-Хосе» в матче с 11 голами, у россиян — четыре очка.
- «Милан» проиграл «Лацио» в 29-м туре Серии А.
- УНИКС с разницей в шесть очков одержал победу над ЦСКА в домашнем матче Единой лиги.
- Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы.
- Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ. У Свечкова — гол.
- «Рома» уступила «Комо» в 29-м туре Серии А.
- Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Индиану».
- Дубль Тарасенко не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Торонто». У Капризова — «-1».
Материалы по теме
Материалы по теме
