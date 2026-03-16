Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

16 марта главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, НБА, теннис, Даниил Медведев, Соболенко, Рыбакина, Синнер, Барселона

Медведев проиграл Синнеру финал «Мастерса», Соболенко обыграла Рыбакину. Главное к утру
Комментарии

11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев уступил второй ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, первая ракетка мира Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, одолев в решающей встрече третий номер рейтинга представительницу Казахстана Елену Рыбакину, Жоан Лапорта выиграл на выборах и был переизбран президентом «Барселоны» на ближайшие пять лет. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
  2. Арина Соболенко стала чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллсе, одолев Елену Рыбакину.
  3. «Барселона» показала итоги голосования на выборах президента клуба.
  4. Гол Ришарлисона помог «Тоттенхэму» избежать поражения от «Ливерпуля» в 30-м туре АПЛ.
  5. «Оттава» обыграла «Сан-Хосе» в матче с 11 голами, у россиян — четыре очка.
  6. «Милан» проиграл «Лацио» в 29-м туре Серии А.
  7. УНИКС с разницей в шесть очков одержал победу над ЦСКА в домашнем матче Единой лиги.
  8. Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы.
  9. Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ. У Свечкова — гол.
  10. «Рома» уступила «Комо» в 29-м туре Серии А.
  11. Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Индиану».
  12. Дубль Тарасенко не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Торонто». У Капризова — «-1».
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android