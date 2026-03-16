Медведев проиграл Синнеру финал «Мастерса», Соболенко обыграла Рыбакину. Главное к утру

11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев уступил второй ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, первая ракетка мира Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, одолев в решающей встрече третий номер рейтинга представительницу Казахстана Елену Рыбакину, Жоан Лапорта выиграл на выборах и был переизбран президентом «Барселоны» на ближайшие пять лет. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

