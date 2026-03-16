Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP после «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга после того, как вышел в финал турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Карен Хачанов и Андрей Рублёв прибавили по одной строчке. Топ-5 рейтинга ATP остался без изменений, испанец Карлос Алькарас продолжает уверенно возглавлять список лучших теннисистов мира.

Рейтинг ATP от 16 марта:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 550 очков.
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 400.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5370.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4905.
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4365.
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4185.
7 (7). Тейлор Фриц (США) — 4170.
8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4000.
9 (8). Бен Шелтон (США) — 3860.
10 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3610.

15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2410.
16 (17). Андрей Рублёв (Россия) — 2400.

Материалы по теме
Медведев дал бой Синнеру, но проиграл. Янник — новый чемпион Индиан-Уэллса
Медведев дал бой Синнеру, но проиграл. Янник — новый чемпион Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android