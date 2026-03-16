Мирра Андреева опустилась на две позиции в рейтинге WTA, Рыбакина дебютировала в топ-2

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась в рейтинге на две строчки и стала 10-й ракеткой мира после того, как не смогла защитить прошлогодний титул турнира в Индиан-Уэллсе (США). Елена Рыбакина из Казахстана впервые в карьере стала второй ракеткой мира, возглавляет рейтинг WTA по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко.

Рейтинг WTA от 16 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 025 очков.

2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7783.

3 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7413.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 6748.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 6678.

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6180.

7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4232.

8 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4020.

9 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3351.

10 (8). Мирра Андреева (Россия) — 3066.

11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2918...

20 (20). Диана Шнайдер (Россия) — 1898…

21 (22). Анна Калинская (Россия) — 1868…

22 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1845…

57 (56). Вероника Кудерметова (Россия) — 1090…

71 (71). Оксана Селехметьева (Россия) — 917...

76 (86). Анастасия Захарова (Россия) — 899...

93 (94) Анна Блинкова (Россия) — 820.