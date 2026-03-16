Даниил Медведев опубликовал пост после финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в соцсетях по итогам турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В финале Медведев потерпел поражение от итальянца Янника Синнера со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026
«Сегодня я был недостаточно хорош. Поздравляю Янника и его команду. В целом был очень хороший турнир. Спасибо Индиан-Уэллсу за поддержку. До встречи в следующем году», — написал Медведев на личной странице в соцсетях.
В текущем сезоне-2026 Даниил Медведев выиграл два турнира ATP — в Брисбене (Австралия) и Дубае (ОАЭ). По итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллсе россиянин вернулся в топ-10 рейтинга.
