«Лучшая неделя в моей жизни». Соболенко опубликовала пост после титула в Индиан-Уэллсе
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко разместила на личной странице в социальных сетях пост после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
Елена Рыбакина
«Лучшая неделя в моей жизни!!! Новый щенок, помолвка и мой первый титул на турнире в Индиан-Уэллсе! Спасибо за всю поддержку», — написала Соболенко.
Фото: Из личного архива Соболенко
В решающем матче турнира белоруска обыграла двукратную победительницу мэйджоров из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник».
