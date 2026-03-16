«Лучшая неделя в моей жизни». Соболенко опубликовала пост после титула в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко разместила на личной странице в социальных сетях пост после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Лучшая неделя в моей жизни!!! Новый щенок, помолвка и мой первый титул на турнире в Индиан-Уэллсе! Спасибо за всю поддержку», — написала Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

В решающем матче турнира белоруска обыграла двукратную победительницу мэйджоров из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник».