Янник Синнер: Даниил Медведев нужен теннису. У него очень уникальный стиль

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об уровне игры российского теннисиста Даниила Медведева после очного финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
«Здорово снова видеть Даниила на высоком уровне. Думаю, он показывает фантастический теннис. У него было много уверенности после нескольких титулов в этом году, и здесь он играл очень хорошо.
Нельзя забывать, что он чемпион турнира «Большого шлема», это не просто так. Он играл фантастически, очень хорошо подавал, а мне было трудно принимать, особенно на второй подаче. Считаю, что он нужен теннису. У него очень уникальный стиль игры. Для спорта здорово, что он снова играет на таком уровне», — приводит слова Синнера Punto de Break.
- 16 марта 2026
