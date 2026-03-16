Янник Синнер: Даниил Медведев нужен теннису. У него очень уникальный стиль

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об уровне игры российского теннисиста Даниила Медведева после очного финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Здорово снова видеть Даниила на высоком уровне. Думаю, он показывает фантастический теннис. У него было много уверенности после нескольких титулов в этом году, и здесь он играл очень хорошо.

Нельзя забывать, что он чемпион турнира «Большого шлема», это не просто так. Он играл фантастически, очень хорошо подавал, а мне было трудно принимать, особенно на второй подаче. Считаю, что он нужен теннису. У него очень уникальный стиль игры. Для спорта здорово, что он снова играет на таком уровне», — приводит слова Синнера Punto de Break.

