Медведев: если смогу играть на таком уровне, буду, может быть, даже в топ-5

Медведев: если смогу играть на таком уровне, буду, может быть, даже в топ-5
Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возвращение в топ-10 рейтинга ATP после выхода в финал на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я всегда говорил, что, когда играю хорошо, я возвращаюсь в топ-10. Сейчас так и произошло. В прошлом году я был очень близок к тому, чтобы завершить сезон в топ-10, хотя были периоды, когда всё было ужасно и я не набирал очков.

Если я смогу играть на таком уровне, буду в топ-10, может быть, даже в топ-5. Но если я сдам, то рейтинг будет колебаться. Значит ли это для меня что-то особенное? Нет. Но в то же время приятное чувство», — приводит слова Медведева Punto de Break.

