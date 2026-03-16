Главная Теннис Новости

«Трудно справиться с самой собой». Рыбакина — о поражении от Соболенко в Индиан-Уэллсе

«Трудно справиться с самой собой». Рыбакина — о поражении от Соболенко в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о соперничестве с белоруской Ариной Соболенко после финала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Рыбакина проиграла со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).

Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 8
6 		3 6 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я знаю её сильные и слабые стороны. Я хорошо подготовилась к матчу со своей командой. Мы обе скорректировали игру на приёме, чтобы попытаться нейтрализовать подачу друг друга. Очевидно, что её подача очень хороша и она умеет придавать мячам вращение, что делает игру против неё очень сложной. Но, думаю, больше всего в финале мне было трудно справиться с самой собой», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

Материалы по теме
Соболенко — новая чемпионка Индиан-Уэллса! Арина взяла реванш у Рыбакиной за финал 2023-го
Соболенко — новая чемпионка Индиан-Уэллса! Арина взяла реванш у Рыбакиной за финал 2023-го
