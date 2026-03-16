«Трудно справиться с самой собой». Рыбакина — о поражении от Соболенко в Индиан-Уэллсе

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о соперничестве с белоруской Ариной Соболенко после финала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Рыбакина проиграла со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).

«Я знаю её сильные и слабые стороны. Я хорошо подготовилась к матчу со своей командой. Мы обе скорректировали игру на приёме, чтобы попытаться нейтрализовать подачу друг друга. Очевидно, что её подача очень хороша и она умеет придавать мячам вращение, что делает игру против неё очень сложной. Но, думаю, больше всего в финале мне было трудно справиться с самой собой», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.