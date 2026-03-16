Арина Соболенко раскрыла, как отпразднует победу на турнире в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, каким образом отпразднует завоевание титула на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Ну, думаю, выпью пару эспрессо мартини и закажу еду из Five Guys. В общем, поэтому я никогда не бываю в хорошей форме, потому что вот так праздную (смеётся). Может быть, ещё выпью пару напитков, чтобы поднять настроение, и всё, потому что расписание очень плотное, уже скоро следующий матч.

Не могу сильно расслабляться, потому что в Майами я действующая чемпионка. Я люблю там находиться, играть, поэтому хочу хорошо выступить. Постараюсь оставаться расслабленной, но сосредоточенной», — приводит слова Соболенко Punto de Break.