«Я умирала». Арина Соболенко — о концовке финала с Рыбакиной в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о непростых условиях в конце финального матча на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Соболенко обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6)

«Было невероятно жарко. Я умирала на тай-брейке, но видела, что она тоже не в лучшей форме. Поэтому я старалась выложиться на полную, практически до предела. Я очень рада, что в последних трех розыгрышах матча мне удалось показать действительно хороший теннис и одержать победу», — приводит слова Соболенко Punto de Break.