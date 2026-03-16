Синнер оставил Антонелли послание на камере, поздравив с первой победой в Формуле-1
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поздравил пилота Формулы-1 соотечественника Андреа Кими Антонелли с первой победой в карьере, состоявшейся на Гран-при Китая. Отметим, что Антонелли стал первым итальянцем с 2006 года, выигравшим этап Ф-1.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267
Фото: Кадр из трансляции
«Это особенный день для Италии, я большой поклонник Формулы-1. Очень молодой итальянец, Кими, возвращает Италию на вершину. Потрясающе. Спасибо, Кими», — сказал Синнер после победы на турнире в Индиан-Уэллсе.
Андреа Кими Антонелли 19 лет. Итальянец дебютировал в Формуле-1 в 2025 году за «Мерседес». Всего на его счету пять подиумов.
Синнер в ночь с 15 на 16 марта обыграл россиянина Даниила Медведева (7:6, 7:6).
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2026
-
12:25
-
12:02
-
11:51
-
11:35
-
11:16
-
11:04
-
10:16
-
10:01
-
09:48
-
09:31
-
08:30
-
05:41
-
04:48
-
04:44
-
04:42
-
04:13
-
03:55
-
03:47
-
03:44
-
03:36
-
03:30
-
03:16
-
03:11
-
03:03
-
02:50
-
02:42
-
02:30
-
02:23
-
02:02
-
01:35
-
01:26
-
01:03
-
00:53
-
00:47
-
00:27