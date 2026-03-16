Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер оставил Антонелли послание на камере, поздравив с первой победой в Формуле-1

Синнер оставил Антонелли послание на камере, поздравив с первой победой в Формуле-1
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поздравил пилота Формулы-1 соотечественника Андреа Кими Антонелли с первой победой в карьере, состоявшейся на Гран-при Китая. Отметим, что Антонелли стал первым итальянцем с 2006 года, выигравшим этап Ф-1.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

Фото: Кадр из трансляции

«Это особенный день для Италии, я большой поклонник Формулы-1. Очень молодой итальянец, Кими, возвращает Италию на вершину. Потрясающе. Спасибо, Кими», — сказал Синнер после победы на турнире в Индиан-Уэллсе.

Андреа Кими Антонелли 19 лет. Итальянец дебютировал в Формуле-1 в 2025 году за «Мерседес». Всего на его счету пять подиумов.

Синнер в ночь с 15 на 16 марта обыграл россиянина Даниила Медведева (7:6, 7:6).

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Материалы по теме
Бодрый Гран-при Китая: первая победа Антонелли и первый подиум Хэмилтона в «Феррари»!
Антонелли угадывал пилотов Ф-1, смешанных с теннисистами

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android