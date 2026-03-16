Синнер оставил Антонелли послание на камере, поздравив с первой победой в Формуле-1

Бывшая первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поздравил пилота Формулы-1 соотечественника Андреа Кими Антонелли с первой победой в карьере, состоявшейся на Гран-при Китая. Отметим, что Антонелли стал первым итальянцем с 2006 года, выигравшим этап Ф-1.

«Это особенный день для Италии, я большой поклонник Формулы-1. Очень молодой итальянец, Кими, возвращает Италию на вершину. Потрясающе. Спасибо, Кими», — сказал Синнер после победы на турнире в Индиан-Уэллсе.

Андреа Кими Антонелли 19 лет. Итальянец дебютировал в Формуле-1 в 2025 году за «Мерседес». Всего на его счету пять подиумов.

Синнер в ночь с 15 на 16 марта обыграл россиянина Даниила Медведева (7:6, 7:6).

