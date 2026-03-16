Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Самый приятный человек в туре». Соболенко высказалась о соперничестве с Рыбакиной

Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от соперничества с Еленой Рыбакиной из Казахстана, занимающей вторую строчку рейтинга WTA.

«Она прекрасная девушка. Я бы сказала, что она самый приятный человек в туре. Мы играем друг с другом уже давно и провели много матчей. И, честно говоря, мне это очень нравится, даже несмотря на то что я потерпела много поражений и некоторые из них были очень болезненными.

Но наши встречи означают, что финал будет настоящим зрелищем, будет великолепный теннис, игра высокого уровня. Настоящая битва, что здорово для болельщиков, а также и для меня самой. Но очень надеюсь, что смогу выигрывать все наши матчи с этого момента», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android