«Самый приятный человек в туре». Соболенко высказалась о соперничестве с Рыбакиной

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от соперничества с Еленой Рыбакиной из Казахстана, занимающей вторую строчку рейтинга WTA.

«Она прекрасная девушка. Я бы сказала, что она самый приятный человек в туре. Мы играем друг с другом уже давно и провели много матчей. И, честно говоря, мне это очень нравится, даже несмотря на то что я потерпела много поражений и некоторые из них были очень болезненными.

Но наши встречи означают, что финал будет настоящим зрелищем, будет великолепный теннис, игра высокого уровня. Настоящая битва, что здорово для болельщиков, а также и для меня самой. Но очень надеюсь, что смогу выигрывать все наши матчи с этого момента», — приводит слова Соболенко Punto de Break.