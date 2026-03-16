Cиннер высказался о жаркой погоде во время финала с Медведевым в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями от игры в жару в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В матче за титул он обыграл россиянина Даниила Медведева — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Да, было жарко, но не было влажности, что имеет большое значение. Я чувствовал себя очень хорошо подготовленным, поэтому у меня не было серьёзных проблем с погодой или жарой. Это всё часть процесса, через который мы проходим, чтобы стать лучшими спортсменами. Мы, безусловно, очень много работаем в спортзале, чтобы играть на таком уровне, поэтому я очень рад», — приводит слова Синнера Punto de Break.