«Не всегда быть на пике». Янник Синнер — о начале сезона-2026 без титулов

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о не лучшем начале сезона-2026. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) итальянец выиграл первый титул в этом году.

«Я чувствовал, что играю не в свой лучший теннис. Такое случается, и это нормально — не всегда быть на пике формы. После Дохи я хотел вернуться в Монако, но погода была ужасной, и я решил приехать сюда раньше обычного и хорошо подготовиться к этому турниру. Я никогда не выигрывал здесь титул, поэтому хотел сосредоточиться на процессе», — приводит слова Синнера Punto de Break.