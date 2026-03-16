Главная Теннис Новости

«Нам обязательно нужно купить здесь дом». Жених Соболенко — о её победе в Индиан-Уэллсе

«Нам обязательно нужно купить здесь дом». Жених Соболенко — о её победе в Индиан-Уэллсе
Бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис поздравил свою невесту, первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко, с победой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Несколько недель в Калифорнии, и ты возвращаешься с большим трофеем, огромным кольцом и крошечной собачкой! Ты просто легенда, моя любовь! Я люблю тебя. (Мне очень нравится это место, и нам обязательно нужно будет здесь купить дом)», — написал Франгулис на личной странице в соцсетях.

Соболенко и Франгулис встречаются с 2024 года. За этот период теннисистка выиграла два турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат США в 2024 и 2025 годах, а также вышла в финалы «Ролан Гаррос» — 2025 и Australian Open — 2026.

