«Медведев был агрессивнее меня». Синнер — о камбэке в конце финала в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как ему удалось отыграться у россиянина Даниила Медведева на тай-брейке второго сета в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«На тай-брейке второго сета я проигрывал 0:4, а затем очень хорошо подавал. Я старался найти свои удары, хотя вначале несколько раз попал в аут. На самом деле, он был агрессивнее меня, поэтому я пытался немного переместить его с помощью форхенда. Если слишком сильно отступить назад и дать ему пространство, он очень хорошо открывает корт. Я старался играть тактически правильно», — приводит слова Синнера Punto de Break.