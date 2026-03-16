«Медведев был агрессивнее меня». Синнер — о камбэке в конце финала в Индиан-Уэллсе
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как ему удалось отыграться у россиянина Даниила Медведева на тай-брейке второго сета в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
Я. Синнер
«На тай-брейке второго сета я проигрывал 0:4, а затем очень хорошо подавал. Я старался найти свои удары, хотя вначале несколько раз попал в аут. На самом деле, он был агрессивнее меня, поэтому я пытался немного переместить его с помощью форхенда. Если слишком сильно отступить назад и дать ему пространство, он очень хорошо открывает корт. Я старался играть тактически правильно», — приводит слова Синнера Punto de Break.
