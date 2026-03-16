После матча с Медведевым в Индиан-Уэллсе Синнер достиг отметки в 100 побед на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 100-ю в карьере победу на турнирах серии «Мастерс». В финале соревнований в Индиан-Уэллсе (США) он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Финал в Индиан-Уэллсе стал 10-м в карьере 24-летнего Синнера на «Мастерсах». На его счету шесть титулов на турнирах категории ATP-1000 и 25 трофеев ATP в целом.

Итальянец стал первым теннисистом, выигравшим два подряд «Мастерса», на которых он не уступил ни одного сета. Турниры серии «Мастерс» проводятся в ATP-туре с 1990 года.