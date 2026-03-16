После матча с Медведевым в Индиан-Уэллсе Синнер достиг отметки в 100 побед на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 100-ю в карьере победу на турнирах серии «Мастерс». В финале соревнований в Индиан-Уэллсе (США) он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Финал в Индиан-Уэллсе стал 10-м в карьере 24-летнего Синнера на «Мастерсах». На его счету шесть титулов на турнирах категории ATP-1000 и 25 трофеев ATP в целом.

Итальянец стал первым теннисистом, выигравшим два подряд «Мастерса», на которых он не уступил ни одного сета. Турниры серии «Мастерс» проводятся в ATP-туре с 1990 года.

Материалы по теме
«Медведев был агрессивнее меня». Синнер — о камбэке в конце финала в Индиан-Уэллсе
