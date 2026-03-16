Синнер опубликовал пост в соцсетях после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер разместил на личной странице публикацию после завоевания титула на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В финале соревнований в Индиан-Уэллсе (США) он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Особенный день. Спасибо!» — написал Синнер.

Финал в Индиан-Уэллсе стал 10-м в карьере 24-летнего Янника Синнера на «Мастерсах». На его счету шесть титулов на турнирах категории ATP-1000 (в том числе два подряд) и 25 трофеев ATP в целом. Итальянец впервые в нынешнем сезоне выиграл титул.