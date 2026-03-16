Янник Синнер в пятый раз подряд выиграл финал на турнире АТР

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал пятую победу подряд в финалах турниров АТР. В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Победная серия Синнера началась в сентябре 2025 года на турнире АТР-500 в Пекине (Китай). Далее он последовательно стал победителем турниров в Вене (Австрия), «Мастерса» в Париже (Франция) и Итогового турнира АТР — 2025 в Турине (Италия).

Титул в Индиан-Уэллсе оказался 25-м для Синнера в карьере. Всего у итальянца шесть титулов на турнирах серии «Мастерс», четыре победы на ТБШ, два трофея на Итоговых турнирах ATP, а также по семь наград на соревнованиях ATP-500 и ATP-250. В текущем сезоне итальянец завоевал свой первый титул.