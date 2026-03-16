Синнер продлил до 11 побед серию в матчах на «Мастерсах»

Синнер продлил до 11 побед серию в матчах на «Мастерсах»
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 11-ю победу подряд на турнирах серии «Мастерс». Это произошло после того, как итальянец завоевал чемпионский титул на турнире в Индиан-Уэллсе, одолев в финале соревнований российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Свою победную серию Синнер начал в октябре 2025 года на «Мастерсе» в Париже, на котором он взял чемпионский титул, обыграв в финале турнира канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:6 (7:4)).

Титул в Индиан-Уэллсе стал 25-м для Синнера в карьере. Всего у итальянца шесть титулов на турнирах серии «Мастерс», четыре победы на ТБШ, два трофея на Итоговых турнирах ATP, а также по семь наград на соревнованиях ATP-500 и ATP-250. В текущем сезоне итальянец выиграл свой первый титул.

Медведев дал бой Синнеру, но проиграл. Янник — новый чемпион Индиан-Уэллса
Медведев дал бой Синнеру, но проиграл. Янник — новый чемпион Индиан-Уэллса
