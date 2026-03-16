«Наконец-то выбрала отличный матч!» Шарапова высказалась о встрече с Дончичем

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова поделилась совместной фотографией с разыгрывающим защитником калифорнийского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» словенцем Лукой Дончичем.

«Класс! Физическая подготовка, дисциплина, умение включаться под давлением, когда весь мир смотрит. Ничто не сравнится с живым спортом. После стольких лет я наконец-то выбрала отличный матч, на который стоит сходить!!» — подписала фотографию, опубликованную в соцсетях, Шарапова.

Теннисистка посетила матч НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 127:125 ОТ (34:26, 27:24, 26:37, 31:31, 9:7) в пользу «Лейкерс».