Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Наконец-то выбрала отличный матч!» Шарапова высказалась о встрече с Дончичем
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова поделилась совместной фотографией с разыгрывающим защитником калифорнийского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» словенцем Лукой Дончичем.

Мария Шарапова и Лука Дончич

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

«Класс! Физическая подготовка, дисциплина, умение включаться под давлением, когда весь мир смотрит. Ничто не сравнится с живым спортом. После стольких лет я наконец-то выбрала отличный матч, на который стоит сходить!!» — подписала фотографию, опубликованную в соцсетях, Шарапова.

Теннисистка посетила матч НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 127:125 ОТ (34:26, 27:24, 26:37, 31:31, 9:7) в пользу «Лейкерс».

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 125
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 32, Дончич - 30, Смарт - 21, Джеймс - 17, Эйтон - 9, Хатимура - 6, Хэйс - 5, Ларэвиа - 4, Кеннард - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Денвер Наггетс: Гордон - 27, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 20, Джонсон - 18, Браун - 12, Браун - 12, Джонс - 5, Мюррэй - 5, Валанчюнас - 2, Строутер, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди
Сейчас читают:
«Я подвела фанатов и весь спорт». 10 лет назад Шарапова призналась в употреблении допинга
«Я подвела фанатов и весь спорт». 10 лет назад Шарапова призналась в употреблении допинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android