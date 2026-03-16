«Когда ты проигрываешь, то неважно, как играл». Медведев — о поражении от Синнера

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что не испытывает сожалений по поводу решений, которые он принимал во время финального матча «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с итальянцем Янником Синнером. Медведев уступил со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

— Есть ли какие-то решения в матче с Синнером, о которых ты сейчас жалеешь?

— Чтобы прямо жалеть – нет. Когда ты проигрываешь, неважно, как ты играл: послевкусия победы никогда нет. Конечно, если ты играл неплохо, это может что-то дать тебе на следующий турнир, возможно. Но тоже я уже не в таком возрасте. Когда тебе 20 лет и ты хорошо боролся с Янником, как, например, Фонсека, это может дать тебе хороший такой буст на будущее. Для меня же – надо было стараться выигрывать, что я, естественно, старался делать, однако у меня не получилось.

Вообще, я так хорошо сыграл турнир, одолел Карлоса – это, конечно, буст такой уверенности на будущее. Но вообще остался только один турнир на харде, то есть это буст уверенности для Майами. А потом – грунт, потом – трава, там уже всё заново, это другая часть сезона. Поэтому надеюсь, что в Майами, если я смогу показать такой же хороший теннис, как здесь и в Дубае, то может быть хороший результат, – сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».